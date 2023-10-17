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        Kayseri'de kamyonun altında kalıp ölen engelli gencin cenazesi toprağa verildi

        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybeden bedensel engelli genç, son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 12:48 Güncelleme: 17.10.2023 - 13:04
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        Kayseri'de kamyonun altında kalıp ölen engelli gencin cenazesi toprağa verildi
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        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybeden bedensel engelli genç, son yolculuğuna uğurlandı.

        Esentepe Mahallesi Girne Şehitleri Caddesi'nde akülü tekerlekli sandalyesiyle yolun karşısına geçmeye çalışırken, A.E'nin kullandığı 38 ZD 822 plakalı kamyonun altında kalıp yaşamını yitiren bedensel engelli K.A. için Hulusi Akar Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

        Burada kılınan cenaze namazının ardından bedensel engelli gencin naaşı, İncesu ilçesinde toprağa verildi.

        Cenaze namazına katılan gencin annesi ve babası güçlükle ayakta durdu.

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