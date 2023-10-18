İsrail'in Filistin'e saldırılarında ölenler için Özvatan'da gıyabi cenaze namazı kılındı
İsrail'in Filistin'de hastaneyi hedef alan saldırısında ölenler için Özvatan ilçesinde gıyabi cenaze namazı kılındı.
Giriş: 18.10.2023 - 13:49 Güncelleme: 18.10.2023 - 13:51
İsrail'in Filistin'de hastaneyi hedef alan saldırısında ölenler için Özvatan ilçesinde gıyabi cenaze namazı kılındı.
İsrail'in saldırısını protesto eden vatandaşlar, Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi.
Saldırıda hayatını kaybeden Filistinliler için öğle namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılındı, dua edildi.
Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir de gıyabi cenaze namazında saf tuttu.