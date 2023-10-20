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        Özvatan Kaymakamı Kurt ve Belediye Başkanı Demir, vatandaşlarla buluştu

        Özvatan Kaymakamı Mine Kurt ve Belediye Başkanı Halit Demir, vatandaşlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 17:52 Güncelleme: 20.10.2023 - 17:53
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        Özvatan Kaymakamı Kurt ve Belediye Başkanı Demir, vatandaşlarla buluştu
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        Özvatan Kaymakamı Mine Kurt ve Belediye Başkanı Halit Demir, vatandaşlarla bir araya geldi.

        Kurt, ilçedeki bir çay bahçesindeki tanışma toplantısında yaptığı konuşmada, Özvatan'da görev yapmaktan çok mutlu olduğunu belirtti.

        İlçeye katkı sağlayabilmek için Başkan Demir ve muhtarlarla koordineli çalışacaklarını ifade eden Kurt, vatandaşların memnuniyetinin kendileri için önemli olduğunu söyledi.

        Başkan Demir de vatandaşlara ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

        Toplantıya, daire amirleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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