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        Kayseri'de Atatürk'ün fotoğrafının yakılmasına ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı

        Kayseri'de Atatürk'ün fotoğrafının yakılmasına ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 09:43 Güncelleme: 27.10.2023 - 09:43
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        Kayseri'de Atatürk'ün fotoğrafının yakılmasına ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı
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        Kayseri'de Atatürk'ün fotoğrafının yakılmasına ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafının yakılması olayına ilişkin sosyal medya platformlarında bir videonun dolaşıma girdiğinin tespit edildiği belirtildi.

        Olaya karışan kişilerin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, şüphelilerle ilgili adli ve idari sürecin başlatıldığı kaydedildi.

        Öte yandan, paylaşılan görüntünün Kayseri'nin İncesu ilçesinde kayda alındığı, yakalanan A.K, A.N. ve H.E'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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