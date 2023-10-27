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        GÜNCELLEME - Kayseri'de Atatürk'ün fotoğrafının yakılmasına ilişkin 4 şüpheli tutuklandı

        Kayseri'de Atatürk'ün fotoğrafının yakılmasına ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 13:59 Güncelleme: 27.10.2023 - 13:59
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        GÜNCELLEME - Kayseri'de Atatürk'ün fotoğrafının yakılmasına ilişkin 4 şüpheli tutuklandı
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        Kayseri'de Atatürk'ün fotoğrafının yakılmasına ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafının yakılması olayına ilişkin sosyal medya platformlarında bir videonun dolaşıma girdiğinin tespit edildiği belirtildi.

        Olaya karışan kişilerin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, şüphelilerle ilgili adli ve idari sürecin başlatıldığı kaydedildi.

        Öte yandan, paylaşılan görüntünün Kayseri'nin İncesu ilçesinde kayda alındığını tespit eden jandarma, şüpheliler A.K, A.N, H.E. ve E.K'yi gözaltına aldı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, hakimlikçe tutuklandı.

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