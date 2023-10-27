Özvatan'da Cumhuriyet'in 100. yılında 100 fidan toprakla buluşturuldu
Özvatan Kaymakamlığının düzenlediği etkinlikte 100 fidan dikildi.
Özvatan Kaymakamlığının düzenlediği etkinlikte 100 fidan dikildi.
Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla düzenlenen "100. Yılda 100 Fidan" etkinliğine Kaymakam Mine Kurt, Kayseri Orman İşletme Müdürü Yasin Biberci, TEMA Vakfı temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Biberci ve ekibinin fidan dikimiyle ilgili teknik bilgi vermesinin ardından Kaymakam Kurt ve katılımcılar, 100 fidanı toprakla buluşturup, can suyu verdi.