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        Sarıoğlan'da Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında 100 fidan dikildi

        Sarıoğlan ilçesinde Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında düzenlenen programda 100 fidan toprakla buluşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 15:45 Güncelleme: 27.10.2023 - 15:45
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        Sarıoğlan'da Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında 100 fidan dikildi
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        Sarıoğlan ilçesinde Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında düzenlenen programda 100 fidan toprakla buluşturuldu.

        Sarıoğlan Kaymakamı Fatih Güner'in öncülüğünde düzenlenen programda öğrenciler, okul bahçesine 100 fidan dikildi.

        Gelecek nesillere daha yeşil ve yaşanabilir bir çevre bırakmak amacıyla düzenlenen etkinliğe ilçe protokolü de eşlik etti.

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