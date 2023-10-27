Sarıoğlan'da Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında 100 fidan dikildi

Sarıoğlan ilçesinde Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında düzenlenen programda 100 fidan toprakla buluşturuldu.

Sarıoğlan Kaymakamı Fatih Güner'in öncülüğünde düzenlenen programda öğrenciler, okul bahçesine 100 fidan dikildi.

Gelecek nesillere daha yeşil ve yaşanabilir bir çevre bırakmak amacıyla düzenlenen etkinliğe ilçe protokolü de eşlik etti.