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        Sarıoğlan'da Cumhuriyet'in 100. yılında bisiklet turu düzenlendi

        Sarıoğlan ilçesinde Kaymakamlık tarafından Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında bisiklet turu düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 12:48 Güncelleme: 28.10.2023 - 12:48
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        Sarıoğlan'da Cumhuriyet'in 100. yılında bisiklet turu düzenlendi
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        Sarıoğlan ilçesinde Kaymakamlık tarafından Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında bisiklet turu düzenlendi.

        Kaymakam Fatih Güner, öğrenci ve vatandaşların katıldığı tur, KAYMEK Palas Sosyal Yaşam Merkezi önünden başlayıp, Tuzla Gölü kıyısında tamamlandı.

        Katılımcılar, bisikletle 100 yazan kareografi oluşturdu. Öğrenciler, un üfleme, çuval ve yumurta taşıma yarışması yaptı.

        Kaymakam Güner, Cumhuriyet'in 100. yılını farklı bir etkinlikle kutladıklarını belirterek, katılımcılara teşekkür etti.

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