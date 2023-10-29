Kayseri'de Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü kutlamaları
Kayseri'nin Yahyalı, Özvatan, Sarıoğlan ve Kocasinan ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.
Kayseri'nin Yahyalı, Özvatan, Sarıoğlan ve Kocasinan ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.
Yahyalı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün futbol sahasındaki törende, Kaymakam Mehmet Kaya ve Belediye Başkanı Esat Öztürk, törene katılanların bayramını kutladı.
Kaymakam Kaya, törendeki konuşmasında, Cumhuriyet'in 100. yılını büyük bir sevinçle kutladıklarını ifade etti.
Tören, öğrencilerin gösterilerinin ardından geçit töreniyle sona erdi.
- Özvatan
Özvatan ilçesinde de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı.
Özvatan Kapalı Spor Salonu'ndaki törene, Kaymakam Mine Kurt, Belediye Başkanı Halit Demir, protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Öğrencilerin şiir okuduğu tören, çeşitli gösterilerin ardından sona erdi.
- Sarıoğlan
İlçedeki stadyumda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Kaymakamı Fatih Güner ve Belediye Başkanı Bekir Ayyıldırım, törene katılanların bayramı kutladı.
Güner, törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı.
Öğrencilerin şiir okuduğu ve çeşitle gösterilerin yer aldığı törende, 1938 doğumlu Süheyla Karaoğlu, pasta keserek şiir okudu.
Program, geçit töreniyle sona erdi.
- Kocasinan
Byazşehir Borsa İstanbul İlkokulu'ndaki törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Öğrenciler tarafından çeşitli gösterilerin sunulduğu törende, kareografi gösterisi yapıldı.
Öğrenci, öğretmen ve veliler, okuldaki törenin ardından ellerinde Türk bayraklarıyla Beyazşehir Mahallesi'nde seslendirdikleri marşlar eşliğinde yürüdü.
Mahalle sakinleri de evlerinden bayrak sallayarak yürüyüşe destek verdi.