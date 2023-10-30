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        MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir'in vefat eden amcası son yolculuğuna uğurlandı

        MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir'in 64 yaşında vefat eden amcası Mustafa Özdemir'in cenazesi Kayseri'nin Sarız ilçesinde toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 17:11 Güncelleme: 30.10.2023 - 17:11
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        MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir'in vefat eden amcası son yolculuğuna uğurlandı
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        MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir'in 64 yaşında vefat eden amcası Mustafa Özdemir'in cenazesi Kayseri'nin Sarız ilçesinde toprağa verildi.

        Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Özdemir için Sarız ilçesi Karayurt Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi.

        Karayurt Camii'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Özdemir'in naaşı, mahalle mezarlığına defnedildi.

        MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir ve aile yakınların taziyeleri kabul ettiği cenaze törenine Sarız Kaymakamı Salih Aydın, Pınarbaşı Belediye Başkanı Menduh Uzunluoğlu, Sarız Belediye Başkanı Baki Bayrak, Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin, Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir, Sarıoğlan Belediye Başkanı Bekir Ayyıldırım, MHP Kayseri İl Başkanı Seyit Demirezen, Ülkü Ocakları İl Başkanı Ali Çelik, kurum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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