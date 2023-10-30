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        Sarıoğlan'da ayağı kırık kedi yavrusu tedaviye alındı

        Sarıoğlan ilçesinde bir vatandaşın ayağı kırık halde bulduğu kedi yavrusu tedaviye alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 17:21 Güncelleme: 30.10.2023 - 17:21
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        Sarıoğlan'da ayağı kırık kedi yavrusu tedaviye alındı
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        Sarıoğlan ilçesinde bir vatandaşın ayağı kırık halde bulduğu kedi yavrusu tedaviye alındı.

        Karaözü Mahallesi'nde bir vatandaş, ayağı aksayan kedi yavrusunu görünce Sarıoğlan Belediyesine haber verdi.

        Zabıta ekipleri, kediyi alarak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne getirdi.

        Veterinerin muayene ettiği kedinin bacağında kırık tespit edildi.

        Tedavisi yapılan kedi, Kayseri'deki barınağa teslim edildi.

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