Kayseri'de 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 4 sanığın yargılanmasına başlandı

Kayseri'nin Sarız ilçesinde, 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 2'si tutuklu, 4 sanığın yargılanmasına başlandı.

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanıklar A.Ö. ve H.E, tutuksuz müşteki sanıklar O.A. ve M.B. ile müşteki yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu.

Sanık A.Ö, savunmasında, maktul M.A'yı kendisinin vurmadığını, işlemediği bir suçtan dolayı yaklaşık 1 yıldır cezaevinde yattığını iddia ederek, tahliyesini ve beraatini istedi.

Sanıklardan H.E. ise maktul M.A'nın kendisine saldırdığını, savunmak amacıyla yere ateş ettiğini öne sürdü.

M.A'yı kendisinin öldürmediğini iddia eden H.E, beraatini talep etti.

Tutuksuz yargılanan müşteki sanıklardan O.A. da sanıklar H.E. ile A.Ö'nün babası M.A. ve kendisine silahla ateş ettiğini, saldırıda babasının vurularak yere düştüğünü ileri sürdü.

Saldırıdan sonra sanıkların olay yerinden otomobille kaçtığını anlatan O.A, özellikle kendisini ve babasını kameraların olmadığı bölgeye çağırıp, planlı bir şekilde bu saldırıyı gerçekleştirdiklerini iddia etti.

Mahkeme heyeti, H.E. ve A.Ö'nün tutukluluğunun devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

- Olay

Sarız ilçesinde 17 kasım 2022'de husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada A.Ö'nün tabancayla ateş etmesi sonucu M.A. ve oğlu O.A. ile orada bulunan A.H. yaralanmış, yaralılardan M.A. kaldırıldığı Sarız Devlet Hastanesinde hayatın kaybetmişti. A.Ö. de darp sonucu yaralanmıştı.

Olayın ardından gözaltına alınan A.Ö. ile H.E. tutuklanmıştı.