Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Devlet desteğiyle kurulan tesiste Anadolu mandasının sütü katma değer kazanıyor

        ERGÜN HAKTANIYAN - Kayseri Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği, atıl durumdaki köy konağını, devlet desteğiyle işletmeye döndürerek yetiştiricilerden topladığı manda sütünden organik yoğurt ve peynir üretiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 11:53 Güncelleme: 31.10.2023 - 11:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Devlet desteğiyle kurulan tesiste Anadolu mandasının sütü katma değer kazanıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        ERGÜN HAKTANIYAN - Kayseri Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği, atıl durumdaki köy konağını, devlet desteğiyle işletmeye döndürerek yetiştiricilerden topladığı manda sütünden organik yoğurt ve peynir üretiyor.

        Birlik üyeleri, Hürmetçi Mahallesi'nde atıl durumdaki köy konağını Hacılar Belediyesinin desteğiyle onararak, Hacılar, İncesu ve Develi ilçelerinde yetiştirilen mandaların sütünü işlemek için tesis kurdu.

        Tarım ve Orman Bakanlığından yaklaşık 70 çiftçi için hibe olarak süt sağım makinesi alan birliğe, toplanan sütlerin işlenmesi amacıyla Orta Anadolu (ORAN) Kalkınma Ajansı da tesis kurma aşasında 1 milyon lira destek verdi.

        Anadolu mandasının sütünü çiftçilerden toplayan birlik, 3 kadının istihdam edildiği tesiste 3 yıldır organik peynir ve yoğurt üretiyor.

        Birlik Başkanı İsmail Ilgın, AA muhabirine, Anadolu mandasının sayısını artırmak ve üreticilere destek amacıyla tesisi kurduklarını söyledi.

        Manda sütü üretiminin zorluğundan bahseden Ilgın, "Maksadımız vatandaşa destek olup evinde rahat ettirmek. Üretici yoğurdunu satmak için gezdiriyordu, beğeniliyordu, beğenilmiyordu, parasını alamadığı da oluyordu. Üreticinin evinden şu anda manda sütünün litresini 24 liraya alıyoruz." dedi.

        Manda yetiştiricilerinin artık hayvanlarını kesmediğini vurgulayan Ilgın, "Manda yetiştiriciliği bitmek üzereydi. Birliği kurduktan sonra üreticiye destek oluyoruz, 70 çiftçiden sütlerini günlük alıyoruz. Çiftçilerde bundan memnun. Üretici ve tüketiciyi dengede tutarak her iki tarafı da memnun etmeye çalışıyoruz. Günde ortalama 1 ton süt işliyoruz." ifadelerini kullandı.

        Üreticiye de tüketiciyi de memnun ettiklerini vurgulayan Ilgın, şu anda günlük ortalama 1 ton manda sütünün işlendiğini, peynir ve yoğurda dönüştüğünü, ilerleyen zamanda mozzarella peyniri üretmek için de tesise yeni makine alacaklarını sözlerine ekledi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Doğaüstü yetenekleri olduğunu söyledi! Genç kızları tacizden tutuklandı!
        Doğaüstü yetenekleri olduğunu söyledi! Genç kızları tacizden tutuklandı!
        Madeni 5 TL tedavüle girdi
        Madeni 5 TL tedavüle girdi
        4 aylık hamile eşini boğmuştu! "Pes" dedirten savunma!
        4 aylık hamile eşini boğmuştu! "Pes" dedirten savunma!
        Kişi başına düşen doktor sayısında Avrupa'da sonuncuyuz!
        Kişi başına düşen doktor sayısında Avrupa'da sonuncuyuz!
        Ballon d'Or'da yıldızlar geçidi
        Ballon d'Or'da yıldızlar geçidi
        Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları!
        Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları!
        17 yaşında düğün olayında flaş gelişme! Kızını satışa çıkartmış!
        17 yaşında düğün olayında flaş gelişme! Kızını satışa çıkartmış!
        "Oyuncular sınıfı geçti"
        "Oyuncular sınıfı geçti"
        Hazal Kaya beraat etti
        Hazal Kaya beraat etti
        Ayasofya kararı
        Ayasofya kararı
        Restoranda taşkınlık çıkardılar! Uzun namlulu ile kurşun yağmuru!
        Restoranda taşkınlık çıkardılar! Uzun namlulu ile kurşun yağmuru!
        Arkadaşın ölümü
        Arkadaşın ölümü
        "Hiroşima'ya atılanın bir buçuk katı!"
        "Hiroşima'ya atılanın bir buçuk katı!"
        Duayen gazeteci Arolat hayatını kaybetti
        Duayen gazeteci Arolat hayatını kaybetti
        İstanbul’da dehşet! Öldürüp üzerini mezar taşıyla kapattı!
        İstanbul’da dehşet! Öldürüp üzerini mezar taşıyla kapattı!
        Terör örgütünün sözde Metina lojistik sorumlusu etkisiz!
        Terör örgütünün sözde Metina lojistik sorumlusu etkisiz!
        Yeniler kayıp!
        Yeniler kayıp!
        Emekli ikramiyesi haczedilemeyecek
        Emekli ikramiyesi haczedilemeyecek
        Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi kararını verdi!
        Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi kararını verdi!
        Rasyonel mi? Reel mi?
        Rasyonel mi? Reel mi?

        Benzer Haberler

        Kayseri'de bir kişi park halindeki otomobilde ölü bulundu
        Kayseri'de bir kişi park halindeki otomobilde ölü bulundu
        Kayseri'de öğretmenlere "permakültür" eğitimi verilecek
        Kayseri'de öğretmenlere "permakültür" eğitimi verilecek
        Otomobil sulama kanalına uçtu; sağlık görevlisi sürücü yaralandı
        Otomobil sulama kanalına uçtu; sağlık görevlisi sürücü yaralandı
        Kayseri'de kanala düşen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Kayseri'de kanala düşen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Kayseri'de 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 4 sanığın yargılanmasın...
        Kayseri'de 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 4 sanığın yargılanmasın...
        Kayserispor, Alagöz Holding Iğdır FK maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Kayserispor, Alagöz Holding Iğdır FK maçının hazırlıklarını sürdürdü