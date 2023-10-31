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        Kayseri'de bir kişi park halindeki otomobilde ölü bulundu

        Kayseri'nin Felahiye ilçesinde bir kişi, park halindeki otomobilde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 11:53 Güncelleme: 31.10.2023 - 11:53
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        Kayseri'de bir kişi park halindeki otomobilde ölü bulundu
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        Kayseri'nin Felahiye ilçesinde bir kişi, park halindeki otomobilde ölü bulundu.

        Alınan bilgiye göre, Alparslan Mahallesi'ndeki boş arazide park halindeki otomobilde hareketsiz yatan kişiyi görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

        Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kimliği tespit edilen E.B'nin (37) hayatını kaybettiği belirlendi.

        Ölümü şüpheli bulunan E.B'nin cenazesi Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Öte yandan Yozgat'ta yaşayan E.B'den ailesinin yaklaşık 15 gündür haber alamadığı öğrenildi.

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