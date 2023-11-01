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        Özvatan'da uyuşturucu ile mücadele konferansı düzenlendi

        Özvatan ilçesinde "En İyi Narkotik Polis Anne" projesi kapsamında uyuşturucu ile mücadele konferansı verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 17:01 Güncelleme: 01.11.2023 - 17:04
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        Özvatan'da uyuşturucu ile mücadele konferansı düzenlendi
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        Özvatan ilçesinde "En İyi Narkotik Polis Anne" projesi kapsamında uyuşturucu ile mücadele konferansı verildi.

        Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Özvatan Halk Eğitimi Merkezi konferans salonundaki etkinlikte, uyuşturucu ile mücadele konusunda bilgi verdi.

        Etkinliğe Kaymakam Mine Kurt, daire amirleri, öğretmenler, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        Kaymakam Kurt, verdikleri bilgiler için polis ekiplerine teşekkür etti.

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