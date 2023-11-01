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        Sarıoğlan'da öğrenciler Kaymakam Güner'i ziyaret etti

        Sarıoğlan ilçesinde Halk Eğitim Merkezi ile KAYMEK Sosyal Yaşam Merkezi'nin drama kursuna katılan öğrenciler, Kaymakam Fatih Güner'i makamında ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 17:23 Güncelleme: 01.11.2023 - 17:25
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        Sarıoğlan'da öğrenciler Kaymakam Güner'i ziyaret etti
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        Sarıoğlan ilçesinde Halk Eğitim Merkezi ile KAYMEK Sosyal Yaşam Merkezi'nin drama kursuna katılan öğrenciler, Kaymakam Fatih Güner'i makamında ziyaret etti.

        Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında ellerinde Türk bayraklarıyla Güner'i ziyarete gelen öğrencilerden Ömer Ege Delisoy ve Eylül Karabulut, "29 Ekim" şiirini okudu.

        Öğrenciler, kendi hazırladıkları tabloyu Güner'e takdim etti.

        Güner, ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, öğrencilere kitap hediye etti.

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