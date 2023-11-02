Kayseri'de trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Kayseri'nin Sarız ilçesinde tırla minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Kayseri'nin Sarız ilçesinde tırla minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 63 FE 042 plakalı minibüs ile 45 AGC 685 plakalı tır, Yeşilkent Mahallesi yakınlarında çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, H.G'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralanan 5 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı.