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        Kayseri'de trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

        Kayseri'nin Sarız ilçesinde tırla minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 14:32 Güncelleme: 02.11.2023 - 14:46
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        Kayseri'de trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
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        Kayseri'nin Sarız ilçesinde tırla minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 63 FE 042 plakalı minibüs ile 45 AGC 685 plakalı tır, Yeşilkent Mahallesi yakınlarında çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, H.G'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Yaralanan 5 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı.

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