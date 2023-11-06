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        Kayseri'den kısa kısa

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Örenşehir'deki kazı çalışmalarını inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 13:31 Güncelleme: 06.11.2023 - 13:31
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        Kayseri'den kısa kısa
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        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Örenşehir'deki kazı çalışmalarını inceledi.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, İncesu ilçesi Örenşehir Mahallesi'ndeki çalışmaları inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

        Mozaiklerin Türkiye'de önemli bir yer edineceğini belirten Büyükkılıç, şunları kaydetti:

        "Örenşehir diye bilinen İncesu ilçemiz sınırları içerisindeki bölgede milattan sonra 250-300 yıl gibi değişik yıllar konuşuluyor ama sonuç itibariyle Bizans dönemine ait bir sivil mimari örneğinden söz ediyoruz. Burada çıkan mozaiklerin herkes tarafından hayranlıkla izleneceğine inanıyoruz. Kazı çalışmalarımız devam ediyor. 3 yıldır bu çalışmaları yapıyoruz."

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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren kütüphaneleri 10 ayda, 1 milyon 825 bin 194 kitapsever ziyaret etti.

        Toplamda 169 bin 402 basılı eserle hizmet veren kütüphanelere, toplam 300 bin üyenin bulunduğu kütüphanelerden 172 bin 63 kitap ödünç alındı.

        - Başkan Yalçın'a başarılı metropol belediye başkanı ödülü

        Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, bir dergi tarafından düzenlenen "Kent ve Başkan 2023 Ödülleri" töreninde, İç Anadolu Bölgesi'nin "En Başarılı Metropol Belediye Başkanı Ödülü"ne layık görüldü.

        Yalçın'a, 6 Şubat depremlerinde yaptığı çalışmalardan dolayı da teşekkür plaketi takdim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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