Kayseri'den kısa kısa

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Örenşehir'deki kazı çalışmalarını inceledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, İncesu ilçesi Örenşehir Mahallesi'ndeki çalışmaları inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Mozaiklerin Türkiye'de önemli bir yer edineceğini belirten Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Örenşehir diye bilinen İncesu ilçemiz sınırları içerisindeki bölgede milattan sonra 250-300 yıl gibi değişik yıllar konuşuluyor ama sonuç itibariyle Bizans dönemine ait bir sivil mimari örneğinden söz ediyoruz. Burada çıkan mozaiklerin herkes tarafından hayranlıkla izleneceğine inanıyoruz. Kazı çalışmalarımız devam ediyor. 3 yıldır bu çalışmaları yapıyoruz."

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