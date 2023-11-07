Kayseri'de ahıra giren kurt sürüsü buzağılara saldırdı

Kayseri'de 2 buzağıyı yaralayan kurt sürüsü, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Bünyan ilçesine bağlı Büyüktuzhisar Mahallesi'nde M.Ç'ye ait ahıra giren 5 kurt, açık alandaki buzağılara saldırdı.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, iki buzağının hafif şekilde yaralandığı ve kurtların geri gittikleri görülüyor.

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