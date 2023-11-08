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        Başkan Büyükkılıç'tan Sarıoğlan'a ziyaret

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Sarıoğlan İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 09:30 Güncelleme: 08.11.2023 - 10:04
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        Başkan Büyükkılıç'tan Sarıoğlan'a ziyaret
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        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Sarıoğlan İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

        Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu ve AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm ile ilçe başkanlığında partililerle bir araya geldi.

        İlçenin sorunları ve ihtiyaçlarının konuşulduğu ziyarette, kalkınma noktasının için işbirliği ve koordinasyonun artırılması ele alındı.

        AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Özkurt, Büyükşehir Belediyesinin ilçeye 1,5 milyar liralık yatırım yaptığını belirterek, Büyükkılıç'a teşekkür etti.

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