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        Tuğba öğretmen harfleri objelerle öğretiyor

        Sarıoğlan ilçesinde sınıf öğretmeni Tuğba Öztürk, ses eğitiminde objeleri kullanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 14:38 Güncelleme: 08.11.2023 - 14:38
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        Tuğba öğretmen harfleri objelerle öğretiyor
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        Sarıoğlan ilçesinde sınıf öğretmeni Tuğba Öztürk, ses eğitiminde objeleri kullanıyor.

        Öztürk, görev yaptığı Cumhuriyet İlkokulu'nda 1. sınıf öğrencilerine "y" sesi eğitimi için bu sesle başlayan 26 objeyi sınıfa getirdi.

        Öztürk, "Öğrencilerin ses eğitimini eğlenceli ve etkili hale getirmek için bu yöntemi uyguluyorum. Öğrenme sürecine olumlu katkı sunduğunu gözlemliyorum. Onların dikkatini artırıp, öğrenme deneyimlerini zenginleştiriyor." dedi.

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