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        Kayseri'den kısa kısa

        Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, restorasyon çalışmaları süren Arabidin Mescidi'nde incelemede bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 15:38 Güncelleme: 08.11.2023 - 16:09
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        Kayseri'den kısa kısa
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        Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, restorasyon çalışmaları süren Arabidin Mescidi'nde incelemede bulundu.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çolakbayrakdar, Arabidin Mescidi'ndeki restorasyon çalışmalarını kontrol etti.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Çolakbayrakdar, Erkilet bölgesindeki tarihi dokuyu gün yüzüne çıkarmak ve kültür turizmine kazandırmak için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

        Çolakbayrakdar, "İmalatlar devam ediyor ve işin son aşamasındayız. Tamamlandığı zaman Arabidin Mescidi, projemizin bir parçası olarak ayağa kalkmış ve hizmete girmiş olacak." ifadesini kullandı.

        - Bünyan meydanında asfalt yenileme çalışmaları başladı

        Bünyan Belediyesi, altyapı yenileme çalışmaları nedeniyle bozulan ilçe meydanında asfalt yenileme, bakım ve onarım çalışmalarına başladı.

        Belediye ekipleri, KCETAŞ'ın ilçede elektrik hatlarının yenilenmesi, güçlendirilmesi ve modernize etmesinin ardından bozulan yolları yenilemek için harekete geçti.

        Belediye Başkanı Özkan Altun, çalışmaları en kısa sürede tamamlayacaklarını belirtti.

        - Mevcut Durum Risk Analizi ve İklim Kırılganlık Çalıştayı düzenlendi

        Melikgazi Belediyesi, iklim değişikliği ile mücadele çalışmaları kapsamında Mevcut Durum Risk Analizi ve İklim Kırılganlık Çalıştayı düzenledi.

        Çalıştay ile dünyada iklim değişikliği sorununa çözüm önerileri ortaya konulması ve buna uygun iklim değişikliği eylem planı oluşturulması hedefleniyor.

        Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, çalıştay ile 2053 iklim vizyonuna katkı sağlayacak proje geliştirme çalışmaları yapıldığını kaydederek, katılanlara ve emek verenlere teşekkür etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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