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        Sarıoğlan'da öğrenciler Kızılay Haftası etkinliği düzenledi

        Sarıoğlan ilçesinde ilkokul öğrencileri Kızılay Haftası dolayısıyla etkinlik düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 11:27 Güncelleme: 09.11.2023 - 11:53
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        Sarıoğlan'da öğrenciler Kızılay Haftası etkinliği düzenledi
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        Sarıoğlan ilçesinde ilkokul öğrencileri Kızılay Haftası dolayısıyla etkinlik düzenledi.

        Cumhuriyet İlkokulu'ndaki etkinlikte öğrenciler, sınıf öğretmeni Özgül Gedik öncülüğünde şiir okudu, şarkı söyledi.

        Okulun 2. sınıf öğrencileri de arkadaşlarına çorba dağıttı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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