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        Kayseri'de Anadolu benekli semenderi görüntülendi

        Kayseri'de nesli tükenme tehlikesi altında olan Anadolu benekli semenderi görüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 13:47 Güncelleme: 09.11.2023 - 14:15
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        Kayseri'de Anadolu benekli semenderi görüntülendi
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        Kayseri'de nesli tükenme tehlikesi altında olan Anadolu benekli semenderi görüldü.

        Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ekiplerin, "Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi" kapsamında çalışma yürüttüğü belirtildi.

        Ekiplerin Yahyalı ilçesi kırsalında Anadolu benekli semenderini doğal yaşam alanında görüntülediği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Türkiye'nin güneyi ve doğusunda yaşayan, nesli tehdit altında olan, siyah renkli ve üzerinde sarı benekler bulunan, boyu 10-15 santimetre arasında değişen Anadolu semenderi, orman açıklıkları, su kenarları, taşlık ve kayalık alanlarda yaşar. Endemik tür olduğu için yaşam alanlarının korunması önemli. Nesli tehdit altında olan zehirsiz Anadolu semenderi, ülkemizin zengin biyoçeşitliliğinin de bir göstergesidir."

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