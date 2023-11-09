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        Özvatan'da öğrenciler teknoloji bağımlılığıyla mücadeleye dikkat çekti

        Özvatan ilçesinde Yeşilay kulübü öğrencileri, teknoloji bağımlılığıyla mücadele etkinliği düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 13:54 Güncelleme: 09.11.2023 - 13:56
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        Özvatan'da öğrenciler teknoloji bağımlılığıyla mücadeleye dikkat çekti
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        Özvatan ilçesinde Yeşilay kulübü öğrencileri, teknoloji bağımlılığıyla mücadele etkinliği düzenledi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde "Bağlan ama bağımlı olma" mottosuyla düzenlenen etkinlikte okulların Yeşilay kulübü öğretmen ve öğrencileri, teknoloji bağımlılığına dikkat çekmek amacıyla esnaf ve vatandaşları bilgilendirdi.

        Uyuşturucu bağımlılığı ile diğer kötü alışkanlıklardan da uzak durulması uyarısı yapan öğrenci ve öğretmenler, esnaf ve vatandaşlara yaka kartı dağıttı.

        Galeri
        Galeri

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