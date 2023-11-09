Başkan Büyükkılıç ve Vali Çiçek, Bakan Uraloğlu'nu ziyaret etti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nu makamında ziyaret ettiği bildirildi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nu makamında ziyaret ettiği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, ziyarette ulaştırma ve altyapı alanında yapılan, yapımı devam eden ve yapılacak proje ve yatırımlar ile ilgili Bakan Uraloğlu'na bilgi verdi.

​​​​​​​Büyükkılıç, Bakan Uraloğlu'na Kayseri özelinde ulaşım alanında yapılan hizmetlerden dolayı da teşekkürlerini iletti.