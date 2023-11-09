Sarıoğlan'da "Kudüs'ü Savunmak Anadolu'yu Savunmaktır" konferansı düzenlendi
Sarıoğlan ilçesinde "Kudüs'ü Savunmak Anadolu'yu Savunmaktır" konferansı düzenlendi.
Sarıoğlan ilçesinde "Kudüs'ü Savunmak Anadolu'yu Savunmaktır" konferansı düzenlendi.
Sarıoğlan Belediye Düğün Salonu'ndaki konferansa, Cihannüma Derneği Kayseri İl Başkanı Fevzi Konaç, konuşmacı olarak katıldı.
Konaç, Kudüs'ün sadece Filistin halkı için değil, tüm insanlık için önemli olduğunu anlattı.
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