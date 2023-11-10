Büyük Önder Atatürk Özvatan'da anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 85. yılında Özvatan ilçesinde törenle anıldı.

Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelek sunumuyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Atatürk İlk ve Ortaokulu'nun Özvatan Kadın ve Gençlik Merkezi'nde düzenlediği etkinlikte ise şiir dinletisi, oratoryo gösterisi sunuldu, Atatürk'ün sevdiği türküler seslendirildi.