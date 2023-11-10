Sarıoğlan'da okullarda ilk ara tatil başladı

Sarıoğlan'da ilk ve ortaöğretim kurumlarında 2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili başladı.

Sabah saatlerinde okullarına gelen 14 okuldaki 1949 öğrenci, bir haftalık ara tatile girdi.

Öğrenciler, 20 Kasım'da tekrar ders başı yapacak.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.