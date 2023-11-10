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        Sarıoğlan'da okullarda ilk ara tatil başladı

        Sarıoğlan'da ilk ve ortaöğretim kurumlarında 2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 16:33 Güncelleme: 10.11.2023 - 17:03
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        Sarıoğlan'da okullarda ilk ara tatil başladı
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        Sarıoğlan'da ilk ve ortaöğretim kurumlarında 2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili başladı.

        Sabah saatlerinde okullarına gelen 14 okuldaki 1949 öğrenci, bir haftalık ara tatile girdi.

        Öğrenciler, 20 Kasım'da tekrar ders başı yapacak.

        Galeri
        Galeri

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