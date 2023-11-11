Milli Ağaçlandırma Günü'nde Özvatan'da fidan dikildi

Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Özvatan'da fidan dikim etkinliği düzenlendi.

Özvatan Kaymakamlığının düzenlediği etkinlikte 150 fidan toprakla buluşturuldu.

Etkinliğe Kaymakam Mine Kurt, Belediye Başkan Vekili Mehmet Çınar, daire müdürleri, muhtarlar, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Mine Kurt, etkinliğe katılanlara teşekkür etti.

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