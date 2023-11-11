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        Milli Ağaçlandırma Günü'nde Özvatan'da fidan dikildi

        Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Özvatan'da fidan dikim etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 13:56 Güncelleme: 11.11.2023 - 13:58
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        Milli Ağaçlandırma Günü'nde Özvatan'da fidan dikildi
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        Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Özvatan'da fidan dikim etkinliği düzenlendi.

        Özvatan Kaymakamlığının düzenlediği etkinlikte 150 fidan toprakla buluşturuldu.

        Etkinliğe Kaymakam Mine Kurt, Belediye Başkan Vekili Mehmet Çınar, daire müdürleri, muhtarlar, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        Kaymakam Mine Kurt, etkinliğe katılanlara teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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