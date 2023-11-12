Kayseri'de İsrail'in saldırılarında yaşamını yitiren Gazzeli anneler ve çocukları için yürüyüş yapıldı Gazze'de, İsrail'in saldırıları sonucu anneler ve çocuklarının hayatını kaybetmesi protesto edildi.

Gazze'de, İsrail'in saldırıları sonucu anneler ve çocuklarının hayatını kaybetmesi protesto edildi.

Filistin İle Dayanışma Platformu üyesi kadın ve çocuklar tarafından "Gazzeli anneler ve çocukları için sessizlik yürüyüşü" düzenlendi.

Melikgazi ilçesindeki Seyyid Burhaneddin Mezarlığı önünde toplanan grup, ellerinde ölen çocukları temsilen sarılı kefenler ve "Kudüs dünyanın kalbidir", "Özgür Filistin" ve "Katil İsrail" yazılı pankartlarla İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Çevredeki vatandaşların da destek verdiği grup, Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Burada çocuklar, İsrail askerlerinin bombardımanında yaşamını yitiren yaşıtlarını canlandıran tiyatro oyununu sergiledi.

Yürüyüş, Gazzeli anneler ve çocuklar için yapılan duanın ardından sona erdi.