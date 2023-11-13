Kayseri'den kısa kısa

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yapımı devam eden kayadan oyma Kültepe Müzesi'nin çalışmalarını inceledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Büyükkılıç, Kültepe Kaniş-Karum'u tanıtacak olan ve yapımı devam eden Kültepe Müzesi’ni gezip, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Başkan Büyükkılıç, Türkiye'de bu büyüklükte bir yer altı müzesi olmadığını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kültepe Müzesi'nin medeniyete ışık tutan bir proje olduğunu anlatan Büyükkılıç, "Kültepe Müzemizi hayata geçirecek olan kaya oyma yöntemiyle çalışmalarımız hızla devam ediyor. Medeniyete ışık tutan ticari ve sosyal hayatımızı bir bakıma yeniden değerlendirmeye fırsat verecek bir çalışma olacak. Kayserimize çok yakışacak." ifadelerini kullandı.

- Büyükşehir Belediyesi personeline hizmet içi eğitim verildi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, vatandaşla doğrudan iletişim halinde olan personeline "İş ve Stres Yönetimi, Öfke Kontrolü" eğitimi verdi.

Hizmet içi eğitim semineri kapsamında itfaiye ve zabıta gibi vatandaşla doğrudan iletişim halindeki personele yönelik "İş ve Stres Yönetimi, Öfke Kontrolü" gerçekleştirildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen seminerde, Kızılay Hastanesi'nde görevli psikolog Eda Özpoyraz eğitim verdi.