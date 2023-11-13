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        Kayseri'de bebeğini yastıkla boğduğu iddiasıyla yargılanan sanık suçunu itiraf etti

        Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde 3 haftalık bebeğini yastıkla boğduğu iddiasıyla hakkında dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 15:45 Güncelleme: 13.11.2023 - 15:45
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        Kayseri'de bebeğini yastıkla boğduğu iddiasıyla yargılanan sanık suçunu itiraf etti
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        Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde 3 haftalık bebeğini yastıkla boğduğu iddiasıyla hakkında dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuksuz sanık A.B. ve avukatı hazır bulundu.

        Mahkeme heyeti başkanı, İstanbul Adli Tıp Kurumundan alınan rapora göre, sanığın akıl sağlının yerinde olduğunu belirtti.

        Sanık A.B. ise ifadesinde, akıl sağlığına ilişkin herhangi bir problemi olmadığını savundu.

        "Ağlıyor" diye kızını yastıkla boğduğunu belirten A.B, "Cezamı çekmek istiyorum, adalet yerini bulsun. Cezaevine gitmek istiyorum. Her şeyden bıktım." diye konuştu.

        Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

        - Olay

        Pınarbaşı ilçesi Kerimoğlu Mahallesi'nde yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu öne sürülen A.B, 5 Temmuz 2020'de, yan odada kalan babasına, bebeğinin nefessiz kalıp öldüğünü söylemiş, haber verilen sağlık ekiplerinin yaptıkları müdahalede kız bebek M.B'nin yaşamını yitirdiği belirlenmişti.

        Çelişkili ifadelerinin ardından gözaltına alınan çocuğun annesi tutuklanmış, Adana Adli Tıp Kurumundan alınan "akıl sağlığı yerinde değil" raporunun ardından ise tahliye edilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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