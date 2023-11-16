Kayseri Ticaret Borsası'nda sucuğun kilogramı en yüksek 451 lira 50 kuruş, takım pastırmanın kilogramı 755 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (lira) En yüksek (lira) Buğday Kg 7,00 7,20 Arpa Kg 6,40 6,50 Kabak çekirdeği (yerli) Kg 100,00 120,00 Sucuk Kg 388,85 451,50 Pastırma (takım) Kg 585,80 755,00