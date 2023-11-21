Özvatan Kaymakamı Kurt'tan emekli memura teşekkür plaketi

Özvatan Kaymakamı Mine Kurt, KOAH hastası emekli memur Mustafa Köseoğlu'na plaket takdim etti.

Kaymakam Mine Kurt, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde memurken 2003'te emekli olan ve 9 yıldır KOAH tedavisi gören Köseoğlu'nu evinde ziyaret etti.

Kurt, kuruma hizmetlerinden dolayı teşekkür plaketi verdiği Köseoğlu'na geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Köseoğlu da hatırlanmanın çok güzel bir duygu olduğunu belirterek, ziyareti ve plaket takdimi dolayısıyla Kaymakam Kurt'a teşekkür etti.