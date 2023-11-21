Kayseri'de yaylacılar kar yağışı nedeniyle erken dönüş yaptı

Kayseri'nin İncesu ilçesinde yaylacılar bulunduğu bölgede kar yağışının etkili olması nedeniyle erken dönüş yaptı.

Yaylacıların hayvanlarını otlatmak için bahar aylarında gittiği Şeyhşaban Mahallesi Sarıgöl mevkisinde etkili olan kar nedeniyle bölge beyaz örtüyle kaplandı.

Kar yağışının bu yıl erken gelmesiyle hayvanlarını otlatacak alan bulamayan yaylacılar, zorlu yolculuğun ardından hayvanlarını Şeyhşaban Mahallesi'ndeki ahırlarına ulaştırdı.

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