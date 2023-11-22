Sarıoğlan'da kadınlara su tasarrufu semineri verildi

Sarıoğlan İlçe Müftülüğü tarafından kadınlara yönelik su tasarrufu konusunda seminer düzenlendi.

Sarıoğlan Sosyal Yaşam Merkezi'ndeki etkinlikte Kuran kursu eğitmeni Hatice Sarıçoban, su israfının önlenmesi, doğal su kaynaklarının korunması, evde su tasarrufu için yapılması gerekenleri anlattı.

Etkinlik, soru-cevap bölümüyle son buldu.

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