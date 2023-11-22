Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Sarıoğlan'da kadınlara su tasarrufu semineri verildi

        Sarıoğlan İlçe Müftülüğü tarafından kadınlara yönelik su tasarrufu konusunda seminer düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 12:28 Güncelleme: 22.11.2023 - 12:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sarıoğlan'da kadınlara su tasarrufu semineri verildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sarıoğlan İlçe Müftülüğü tarafından kadınlara yönelik su tasarrufu konusunda seminer düzenlendi.

        Sarıoğlan Sosyal Yaşam Merkezi'ndeki etkinlikte Kuran kursu eğitmeni Hatice Sarıçoban, su israfının önlenmesi, doğal su kaynaklarının korunması, evde su tasarrufu için yapılması gerekenleri anlattı.

        Etkinlik, soru-cevap bölümüyle son buldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Engin-Dilan Polat soruşturmasında flaş ifade! "Lüks araçları başkalarına devredelim!"
        Engin-Dilan Polat soruşturmasında flaş ifade! "Lüks araçları başkalarına devredelim!"
        İstanbul'da dehşet! Evini bastığı kadın ve kızını öldürdü!
        İstanbul'da dehşet! Evini bastığı kadın ve kızını öldürdü!
        Ogün Samast ile ilgili yeni davada flaş gelişme!
        Ogün Samast ile ilgili yeni davada flaş gelişme!
        4 günlük ateşkes sonrası Biden yönetiminde yeni endişe
        4 günlük ateşkes sonrası Biden yönetiminde yeni endişe
        "İzmir'de kordon her yıl 1 santim çöküyor!"
        "İzmir'de kordon her yıl 1 santim çöküyor!"
        Pusu kurdular... Uzun namlulularla... Spor kulübü başkanına 33 kurşun!
        Pusu kurdular... Uzun namlulularla... Spor kulübü başkanına 33 kurşun!
        İşte EURO 2024 yolculuğumuz
        İşte EURO 2024 yolculuğumuz
        Ağız ve diş sağlığında sınıfta kaldık!
        Ağız ve diş sağlığında sınıfta kaldık!
        "Kazanmak için yaratılmış"
        "Kazanmak için yaratılmış"
        Lodos sağanak yağmur getiriyor
        Lodos sağanak yağmur getiriyor
        Olaylı maçta kazanan Arjantin
        Olaylı maçta kazanan Arjantin
        Gram altında yeni rekor
        Gram altında yeni rekor
        Gazze'ye destek verdi, boykot edildi
        Gazze'ye destek verdi, boykot edildi
        İsrail saldırılarını durduracak: Geçici ateşkese onay
        İsrail saldırılarını durduracak: Geçici ateşkese onay
        A Milli Takım'ın muhtemel rakipleri
        A Milli Takım'ın muhtemel rakipleri
        Döviz getiren şirketlere ek vergi indirimi
        Döviz getiren şirketlere ek vergi indirimi
        "Niteliksiz, haddini bilmesi gerek"
        "Niteliksiz, haddini bilmesi gerek"
        2.8 milyon TL değerinde altın ve döviz... Suudi vatandaşı dolandırdılar!
        2.8 milyon TL değerinde altın ve döviz... Suudi vatandaşı dolandırdılar!
        200 fenomene vergi cezası
        200 fenomene vergi cezası
        Xiaomi SU7 yollarda görüntülendi
        Xiaomi SU7 yollarda görüntülendi

        Benzer Haberler

        Kayseri'deki 26 kadın kooperatifi 460 kişiye istihdam sağlıyor
        Kayseri'deki 26 kadın kooperatifi 460 kişiye istihdam sağlıyor
        Kayseri Ticaret Borsası
        Kayseri Ticaret Borsası
        ERÜ, araştırma üniversiteleri arasında 8. sırada yer aldı
        ERÜ, araştırma üniversiteleri arasında 8. sırada yer aldı
        Kayseri'de 700 gram esrar ele geçirildi
        Kayseri'de 700 gram esrar ele geçirildi
        Kayseri'den kısa kısa
        Kayseri'den kısa kısa
        Büyükkılıç, AK Parti İl Yönetim Kurulu Toplantısı'nda faaliyetleri anlattı
        Büyükkılıç, AK Parti İl Yönetim Kurulu Toplantısı'nda faaliyetleri anlattı