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        Kayseri'de Atatürk'ün fotoğrafının yakılmasına ilişkin 4 sanığın yargılanmasına başlandı

        Kayseri'de Atatürk'ün fotoğrafının yakılmasına ilişkin haklarında dava açılan 4 sanık, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 21:30 Güncelleme: 22.11.2023 - 21:30
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        Kayseri'de Atatürk'ün fotoğrafının yakılmasına ilişkin 4 sanığın yargılanmasına başlandı
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        Kayseri'de Atatürk'ün fotoğrafının yakılmasına ilişkin haklarında dava açılan 4 sanık, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        İncesu Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada, tutuklu sanıklar A.K, A.N, H.E. ve E.K. ile avukatları hazır bulundu.

        Kapalı oturumda gerçekleşen duruşmada, sanıkların suçlamaları reddederek beraatlerini ve tahliyelerini istediği öğrenildi.

        Mahkeme hakimi, 4 sanığın adli kontrol tedbiri ile tahliyelerine karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

        - Olay

        Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafının yakılması olayına ilişkin 26 Ekim'de sosyal medya platformlarında bir videonun dolaşıma girdiğinin tespit edilmesi üzerine şüphelilerle ilgili adli ve idari süreç başlatılmıştı.

        Paylaşılan görüntünün İncesu ilçesinde kayda alındığını tespit eden jandarma ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler A.K, A.N, H.E. ve E.K. tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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