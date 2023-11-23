Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de evin müştemilatında çıkan yangında bir kişi öldü

        Kayseri'nin Hacılar ilçesinde bir kişi, evin müştemilatında çıkan yangında hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 11:40 Güncelleme: 23.11.2023 - 11:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de evin müştemilatında çıkan yangında bir kişi öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri'nin Hacılar ilçesinde bir kişi, evin müştemilatında çıkan yangında hayatını kaybetti.

        Sakarçiftliği Mahallesi'nde bir evin müştemilatında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kısa sürede söndürülen yangında, içeride bulunan M.H'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Bu kişinin cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        M.H'nin, ev sahibinin arkadaşı olduğu ve müştemilatta yattığı öne sürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Ümit Özdağ, Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı protokolü açıkladı
        Ümit Özdağ, Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı protokolü açıkladı
        Yasak aşk cinayetinde 7. kattan atmıştı! Karı kocanın ifadesi kan dondurdu!
        Yasak aşk cinayetinde 7. kattan atmıştı! Karı kocanın ifadesi kan dondurdu!
        Icardi'ye Real Madrid kancası
        Icardi'ye Real Madrid kancası
        Ortalığı savaş alanına çevirdi, jant üzerinde kaçmaya çalıştı!
        Ortalığı savaş alanına çevirdi, jant üzerinde kaçmaya çalıştı!
        Fenerbahçe'den Çağlar Söyüncü hamlesi!
        Fenerbahçe'den Çağlar Söyüncü hamlesi!
        13 günlük yağışın ardından... Barajlardan haber var!
        13 günlük yağışın ardından... Barajlardan haber var!
        34 yıl sonra cinsel saldırıdan suçladı
        34 yıl sonra cinsel saldırıdan suçladı
        Fenerbahçe'de gündem Krunic!
        Fenerbahçe'de gündem Krunic!
        Rus oyuncu askerlere şarkı söylerken öldü
        Rus oyuncu askerlere şarkı söylerken öldü
        Büyük tepki çekmişti! Öğretmene ceza verildi!
        Büyük tepki çekmişti! Öğretmene ceza verildi!
        Eski ABD Dışişleri yetkilisi gözaltına alındı
        Eski ABD Dışişleri yetkilisi gözaltına alındı
        Ndombele'ye son şans!
        Ndombele'ye son şans!
        Faizler nereye kadar yükselir?
        Faizler nereye kadar yükselir?
        Türk ticarilerden Fransa'da gövde gösterisi
        Türk ticarilerden Fransa'da gövde gösterisi
        Fazla yatırılan prim nasıl alınır?
        Fazla yatırılan prim nasıl alınır?
        515 gram doğdu! Güzel haber 98 gün sonra geldi
        515 gram doğdu! Güzel haber 98 gün sonra geldi
        Wilders'ın zaferi: 'Hollandalı Trump' hakkında neler biliniyor?
        Wilders'ın zaferi: 'Hollandalı Trump' hakkında neler biliniyor?
        Tarih soykırımla yargılar, size ne oluyor
        Tarih soykırımla yargılar, size ne oluyor
        Öğretmen ve sanatçıya vergi kolaylığı
        Öğretmen ve sanatçıya vergi kolaylığı
        Yarının yakıtının daha yağlı tohumlara ihtiyacı var
        Yarının yakıtının daha yağlı tohumlara ihtiyacı var

        Benzer Haberler

        Kayseri'de aranan 9 hükümlü yakalandı
        Kayseri'de aranan 9 hükümlü yakalandı
        Atık malzemeler kursiyerlerin elinde hediyelik eşyaya dönüşüyor
        Atık malzemeler kursiyerlerin elinde hediyelik eşyaya dönüşüyor
        Kayseri'de 9 firari hükümlü yakalandı
        Kayseri'de 9 firari hükümlü yakalandı
        Kayserispor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Kayserispor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Melikgazi Kayseri Basketbol - Ruzomberok: 83 - 58
        Melikgazi Kayseri Basketbol - Ruzomberok: 83 - 58
        Kayseri'de Atatürk'ün fotoğrafının yakılmasına ilişkin 4 sanığın yargılanma...
        Kayseri'de Atatürk'ün fotoğrafının yakılmasına ilişkin 4 sanığın yargılanma...