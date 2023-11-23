Kayseri'de trafik kazasında yaralanan öğretmene meslektaşlarından ziyaret

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, otomobilin çarpması sonucu yaralanan öğretmen Çiçek Develi'yi meslektaşlarıyla evinde ziyaret etti.

Karaköse, Develi'ye geçmiş olsun dileğinde bulunarak, en kısa sürede öğrencilerine kavuşmasını temenni etti.

Öğretmenlik mesleğinin önemine değinen Karaköse, Türkiye Yüzyılı'nın inşasında öğretmenlerin büyük rol oynayacağını ifade etti.

Öğretmenlerin sadece 24 Kasım'da hatırlanmaması gerektiğini, onların da duyguları, iyi ve kötü günleri olabileceğini vurgulayan Karaköse, tüm meslektaşlarının gününü kutladı.

Şehit Yiğitcan Çiga Özel Eğitim Okulu'nda okul öncesi öğretmenliği yapan Develi de yaklaşık 2 ay önce okul çıkışı otobüs durağına yürürken bir otomobilin çarpması sonucu yaralandığını anlattı.

Bacağına platin takıldığını belirten Develi, ikinci dönem öğrencilerine kavuşmayı dilediğini belirtti.

Ziyaretten duyduğu heyecanı dile getiren Develi, hem okul idaresini ve arkadaşlarını hem de İl Milli Eğitim Müdürü Karaköse'yi evinde ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.