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        Galatasaray'ı yenen Develi Belediyespor, Ziraat Bankkart maçına iddialı hazırlanıyor

        SERCAN KÜÇÜKŞAHİN - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 9. haftasında Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2 yenerek ligdeki 3. galibiyetini alan Develi Belediyespor, Ziraat Bankkart maçına da galibiyet parolasıyla hazırlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 11:33 Güncelleme: 30.11.2023 - 11:41
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        Galatasaray'ı yenen Develi Belediyespor, Ziraat Bankkart maçına iddialı hazırlanıyor
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        SERCAN KÜÇÜKŞAHİN - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 9. haftasında Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2 yenerek ligdeki 3. galibiyetini alan Develi Belediyespor, Ziraat Bankkart maçına da galibiyet parolasıyla hazırlanıyor.

        Sezona play-off hedefiyle başlayan ancak ilk 8 haftada istenilen sonuçları alamayan Kayseri ekibi, geçen pazar günü ağırladığı ligin güçlü takımlarından Galatasaray HDI Sigorta'yı mağlup ederek moral buldu.

        Ligdeki galibiyet sayısını 3'e çıkaran Develi Belediyespor, 7 puanla 9. sıraya yükseldi.

        Ligin 10. haftasında son 3 sezonun şampiyonu Ziraat Bankkart'a konuk olacak Kayseri ekibi, sahadan galibiyetle ayrılarak çıkışını sürdürmek istiyor.

        - Koç: "Yükselişe geçmemiz için önemli bir galibiyetti"

        Başantrenör Hüseyin Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Galatasaray galibiyetinin camiaya iyi geldiğini söyledi.

        Sezon başından beri iyi mücadele ettikleri karşılaşmalardan mağlubiyetle ayrıldıklarını belirten Koç, "Yükselişe geçmemiz için önemli bir galibiyetti. 3-2 sonuçlanan maçlar kaybetsen de iyi oynadığının bir göstergesidir." dedi.

        Koç, sezon başında belirledikleri hedef yolunda biraz sendelediklerini ancak amaçtan sapmadıklarını, kendi sahalarındaki iyi oyunu deplasmana da taşıdıklarında her şeyin daha güzel olacağını dile getirdi.

        Galatasaray HDI S igorta maçı öncesi takımda morallerin çok kötü olduğuna değinen Koç, "Her hafta iyi mücadeleye rağmen kaybeden bir takım vardı. Bu maçı da kazanacağımızı düşünen çok az insan vardı. 6 hafta üst üste kaybetmiş bir takımız ve 8 maçta 7 galibiyeti olan Galatasaray'a karşı oynadık. Maça da iyi başlayamadık. İlk seti 25-17 kaybettik ama taraftarların enerjisiyle maçın kaderi değişti." diye konuştu.

        Koç, ligde her takımı yenebileceklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Bu hafta deplasmanda Türkiye'nin en güçlü ekiplerinden biri olan Ziraat Bankart'la karşılaşacağız. Voleybol öyle bir şey ki az hata yaparsanız, o yarışı iyi bir yerde bitirebilirsiniz. Ziraat Bankkart maçında her şeye kulağımızı tıkayıp, tüm gücümüzle servis atmaya odaklanmamız gerekiyor. Hücum anlamında da yüzde 60'lara yakın oynamamız gereken bir maç. Herkesin en az 2-3 blok yaptığı, 19-20'leri bulduğumuz bir maç olmalı. Serviste en az hatayı yapmalıyız."

        Ankara'ya galibiyet için gideceklerinin altını çizen Koç, şöyle devam etti:

        "Ziraat Bankkart çok güçlü ve köklü bir takım ama hiç kimse bizden rahat rahat maç alamaz. Bunu Galatarasay maçı öncesi de söylemiştim. Umarım bu haftada iyi bir oyun sergileriz. Kazansak da kaybetsek de biz buranın bekçileriyiz. Ziraat Bankkart maçından beklentim sadece mücadele etmek. Bu hafta kazandığım için gerçekten çok mutluyum. Motivasyonumuz da yüksek. Ziraat Bankkart'ın çok zor bir rakip olduğunu biliyorum ama küçük büyük takım yoktur. Onlar da bunu biliyor. Bizi küçümsemediklerini biliyorum. Bize karşı iyi hazırlandıklarını biliyorum. İyi bir maç olacak."

        Develi Belediyespor'daki hedeflerinden bahseden Koç, "Buraya geldiğimiz günden itibaren hayalimiz, takımı Avrupa kupalarına götürebilmek. Develi halkının bizimle gurur duymasını istiyorum. Hedefimiz ilk altıydı. Şu an hedeften şaşmadık. Bu hedef için 7-8 galibiyete ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

        - Durmuş: "Ziraat Bankkart maçına odaklanmış durumdayız"

        Takımın tecrübeli oyuncularından Metin Durmuş, Galatasaray maçına iyi hazırlandıklarını ve bu hazırlığın karşılığını da aldıkları için mutlu olduklarını belirtti.

        Galibiyetin takıma moral yüklediğini vurgulayan Durmuş, "Güzel bir galibiyet oldu. Taraftarımızın çok büyük etkisi oldu. Kendi evimizde oynadığımız zaman küçükten büyüğe kadar herkes geliyor. Çok büyük destek veriyorlar. Şimdi Ziraat Bankkart maçına odaklanmış durumdayız. En iyi şekilde oynayıp, oradan da güzel bir sonuç almak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        Abdullah Çam ise Ziraat Bankkart'ın ligin en güçlü ekiplerinden biri olduğunu ancak galibiyet için sahaya çıkacaklarını dile getirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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