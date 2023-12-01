Kayserisporlu futbolcular Bünyan'da öğrencilerle buluştu

Kayserisporlu futbolcular Bünyan ilçesinde öğrencilerle bir araya geldi.

Trendyol Süper Lig takımlarından Mondihome Kayserispor'un futbolcuları Bahoken ve Morte, Bünyan Fen Lisesi'nde öğrencilerle buluştu.

Daha sonra Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun ve Kaymakam Turgut Gülen ile bir araya gelen futbolcular, cam seyir terasından ilçeyi izledi.

Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlker Akdoğan ve İl Milli Eğitim Müdür yardımcıları da katıldı.