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        Kayseri'de köpek dövüştüren 37 kişiye 150 bin 35 lira ceza uygulandı

        Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde, köpek dövüştüren ikisi organizatör, 37 kişiye 150 bin 35 lira ceza kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2023 - 15:15 Güncelleme: 03.12.2023 - 15:20
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        Kayseri'de köpek dövüştüren 37 kişiye 150 bin 35 lira ceza uygulandı
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        Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde, köpek dövüştüren ikisi organizatör, 37 kişiye 150 bin 35 lira ceza kesildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, Karacabey Mahallesi'nde organize şekilde köpek dövüşü yaptırılacağı ihbarı üzerine, Yeşilhisar Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla çalışma başlattı.

        Ekipler, Yeşilhisar-Develi yolu üzerindeki Kesik mevkisinde düzenlediği operasyonda ikisi organizatör, 37 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

        Gözaltına alınan zanlılardan 8'i hakkında "kumar oynanması için imkan sağlamak" ve "Hayvan Hakları Kanunu'na muhalefet" suçlarından adli işlem başlatıldı.

        Ayrıca, 37 kişiye 150 bin 35 lira ceza uygulandı.

        Dövüştürülen 6 köpek, koruma altına alınarak, hayvan barınağına teslim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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