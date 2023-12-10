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        Kayseri'nin Pınarbaşı ve Sarız ilçelerinde doğal gaz çalışmaları başladı

        Kayseri'nin Pınarbaşı ve Sarız ilçelerinde Büyükşehir Belediyesi tarafından "Doğal Gaz Altyapı Çalışması Başlangıç Töreni" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2023 - 17:46 Güncelleme: 10.12.2023 - 18:07
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        Kayseri'nin Pınarbaşı ve Sarız ilçelerinde doğal gaz çalışmaları başladı
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        Kayseri'nin Pınarbaşı ve Sarız ilçelerinde Büyükşehir Belediyesi tarafından "Doğal Gaz Altyapı Çalışması Başlangıç Töreni" düzenlendi.

        Pınarbaşı Belediyesi önünde gerçekleştirilen törende konuşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Pınarbaşı'nda ilk adımı attıklarını belirterek, en kısa zamanda ilçenin doğal gaza kavuşacağını söyledi.

        Birlik ve beraberlikte bereket olduğunu dile getiren Büyükkılıç, şöyle konuştu:

        "Önümüzdeki yerel seçimde Cumhur İttifakı anlayışı içerisinde yapılan birlikteliğin en güzel meyvelerinin buralarda verileceğine inanıyorum. Cumhurbaşkanımızın ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin elini güçlendirmek, onların Ankara'da ve dünyada seslerinin daha gür çıkmasını sağlamak vereceğiniz destekle olur. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın."

        MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir ise Cumhur İttifakı'nın kentte, Türkiye'ye örnek olacak işbirliği anlayışı ve çalışma performansıyla göz doldurduğunu ifade etti.

        Kayserigaz Genel Müdürü Ertan Yıldız ise yapacakları 110 kilometrelik hatla ilk aşamada 1800 vatandaşı doğal gazla buluşturmayı hedeflediklerini kaydetti.

        Törene, AK Parti Kayseri Milletvekili Bayar Özsoy, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, MHP Kayseri İl Başkanı Seyit Demirezen, Pınarbaşı Belediye Başkanı Menduh Uzunluoğlu, AK Parti ve MHP'nin il ve ilçe yöneticileri katıldı.

        Pınarbaşı'ndaki törenin ardından Sarız ilçesinde de Büyükkılıç, Özdemir, AK Parti Kayseri Milletvekili Bayar Özsoy, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Sarız Kaymakamı Salih Aydın, Sarız Belediye Başkanı Baki Bayrak ile AK Parti ve MHP yöneticilerinin katılımıyla program gerçekleştirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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