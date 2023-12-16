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        Kayseri'de 10 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Kayseri'de hakkında 10 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2023 - 22:31 Güncelleme: 16.12.2023 - 22:31
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        Kayseri'de 10 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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        Kayseri'de hakkında 10 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Felahiye İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, "uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak" suçundan 4 ayrı dosyadan toplam 10 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan M.K'nin yakalanması için çalışma başlattı.

        Firarinin saklandığı yeri tespit eden ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi.

        Yakalanan hükümlünün, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edileceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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