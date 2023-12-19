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        Develi Belediyespor, başantrenör Hüseyin Koç ile yollarını ayırdı

        Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele eden Develi Belediyespor, başantrenör Hüseyin Koç ile yollarını ayırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 20:07 Güncelleme: 19.12.2023 - 20:07
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        Develi Belediyespor, başantrenör Hüseyin Koç ile yollarını ayırdı
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        Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele eden Develi Belediyespor, başantrenör Hüseyin Koç ile yollarını ayırdı.

        Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, başantrenör Koç'un sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiği belirtildi.

        Açıklamada, "Hocamıza takımımıza katkı ve emeklerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz." ifadesi kullanıldı.

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