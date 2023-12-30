Akkışla Belediye Başkanı Arslan, esnafla buluştu
Akkışla Belediye Başkanı Ayhan Arslan, ilçe esnafını ziyaret etti.
Akkışla Belediye Başkanı Ayhan Arslan, ilçe esnafını ziyaret etti.
Gömürgen Mahallesi'ne giden Arslan, burada sanayide çalışan esnafla bir araya geldi.
Esnafla istişare yapan Arslan, dükkan ve atölyelerin bakım, onarım ve tadilatı için görüşmelerde bulundu.
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