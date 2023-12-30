Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Akkışla Belediye Başkanı Arslan, halk günü düzenliyor

        Akkışla Belediye Başkanı Ayhan Arslan, halkla buluşma günleri düzenliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 12:59 Güncelleme: 30.12.2023 - 13:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Akkışla Belediye Başkanı Arslan, halk günü düzenliyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Akkışla Belediye Başkanı Ayhan Arslan, halkla buluşma günleri düzenliyor.

        Arslan, her cuma belediye binasında vatandaşları ağırlıyor.

        İlçe halkının sorun ve taleplerini dinleyen Arslan, not aldığı sorunlar için gerekli birimlere talimat veriyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Eski kocadan çifte katliam! Anneyi de kızını da öldürdü!
        Eski kocadan çifte katliam! Anneyi de kızını da öldürdü!
        2023'te Dünya'da neler yaşadı?
        2023'te Dünya'da neler yaşadı?
        10 kişinin öldüğü, 63 kişinin yaralandığı kazanın raporu çıktı
        10 kişinin öldüğü, 63 kişinin yaralandığı kazanın raporu çıktı
        Sergen Yalçın, Adana Demirspor'a gidecek mi?
        Sergen Yalçın, Adana Demirspor'a gidecek mi?
        MİT, Suriye'de PKK'nın sözde mali sorumlusunu vurdu!
        MİT, Suriye'de PKK'nın sözde mali sorumlusunu vurdu!
        "Kriz mi, fiyasko mu?"
        "Kriz mi, fiyasko mu?"
        Suudiler'den gece yarısı flaş açıklama!
        Suudiler'den gece yarısı flaş açıklama!
        Süper Kupa'nın iptali dünya basınında!
        Süper Kupa'nın iptali dünya basınında!
        "Atatürk, kırmızı çizgimizdir"
        "Atatürk, kırmızı çizgimizdir"
        Türk futbolunda kaos! 20 günde 3 olay
        Türk futbolunda kaos! 20 günde 3 olay
        Spor camiasından Süper Kupa tepkisi!
        Spor camiasından Süper Kupa tepkisi!
        TFF Başkanı Büyükekşi için istifa açıklaması!
        TFF Başkanı Büyükekşi için istifa açıklaması!
        Kupa ikiye bölünsün
        Kupa ikiye bölünsün
        Neler oldu?
        Neler oldu?
        Hayatlarının anlamı
        Hayatlarının anlamı
        2023’ün en iyi 20 filmi
        2023’ün en iyi 20 filmi
        Biri askerde diğeri hapishanede yöneldi
        Biri askerde diğeri hapishanede yöneldi
        Yeni gündelikçi primleri belli oldu
        Yeni gündelikçi primleri belli oldu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Şuşa Türk Dünyası Kültür Evi'nin inşasında sona gelindi
        Şuşa Türk Dünyası Kültür Evi'nin inşasında sona gelindi
        Oğlunun katilinin ağabeyini öldüren baba ve 3 akrabasının müebbet hapsi ona...
        Oğlunun katilinin ağabeyini öldüren baba ve 3 akrabasının müebbet hapsi ona...
        Husumetli pazar esnafı arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
        Husumetli pazar esnafı arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
        Akkışla Belediye Başkanı Arslan, esnafla buluştu
        Akkışla Belediye Başkanı Arslan, esnafla buluştu
        Kayseri'de silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Kayseri'de silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Kayseri'de lokanta ve kafeler fiyat listesi asma uygulamasına hazır
        Kayseri'de lokanta ve kafeler fiyat listesi asma uygulamasına hazır