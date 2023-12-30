Akkışla Belediye Başkanı Arslan, halk günü düzenliyor

Akkışla Belediye Başkanı Ayhan Arslan, halkla buluşma günleri düzenliyor.

Arslan, her cuma belediye binasında vatandaşları ağırlıyor.

İlçe halkının sorun ve taleplerini dinleyen Arslan, not aldığı sorunlar için gerekli birimlere talimat veriyor.

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