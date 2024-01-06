Kayseri'de firari hükümlü yakalandı

Kayseri'nin Felahiye ilçesinde hakkında 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, "uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" suçundan hakkında 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.T.S'yi yakaladı.

Üzerinde 2,5 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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