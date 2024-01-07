Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2024 - 18:46 Güncelleme: 07.01.2024 - 18:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Salon:DeveliMurat Kocatürk

        Hakemler: Tuncay Kandermir, Halit Cerid

        Develi Belediyespor: Kemal Kayhan, Igor, Cepeda, Abdullah Çam, Muhammet Ertuğrul, Yasin Aydın (Metin Durmuş, Burak Çevik, Nikitin)

        Bursa Büyükşehir Belediyespor: Hakkı Çapkınoğlu, Orçun Ergün, Bahov, Emre Batur, Daudi, Mehmet Hacıoğlu (Caner Ergül, Emre Berat Fırat, Gjorgiev, Gökhan Gökgöz, Ahmet Samet Baltacı)

        Setler: 29-27, 26-24, 33-31

        Süre: 110 dakika (38, 31, 41)

        KAYSERİ

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Beşiktaş yeni teknik direktörünü açıkladı!
        Beşiktaş yeni teknik direktörünü açıkladı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 26 ilin adayını açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 26 ilin adayını açıkladı
        AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum
        AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum
        Cengiz'le Fener alayı!
        Cengiz'le Fener alayı!
        Ünlü sanatçı vefat etti
        Ünlü sanatçı vefat etti
        Cengiz Ünder şov!
        Cengiz Ünder şov!
        Geçen yıldan ders çıkarılmış!
        Geçen yıldan ders çıkarılmış!
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Norveç'te toplu katliam suçlusu hükümete dava açtı
        Norveç'te toplu katliam suçlusu hükümete dava açtı
        İspanyollar, Arda Güler'i konuşuyor!
        İspanyollar, Arda Güler'i konuşuyor!
        'Kürtaj olduğum için pişmanım'
        'Kürtaj olduğum için pişmanım'
        Ankara'dan gittiği Düzce'de cesedi bulundu
        Ankara'dan gittiği Düzce'de cesedi bulundu
        Dolandırıcılık yöntemine bir yenisi daha eklendi
        Dolandırıcılık yöntemine bir yenisi daha eklendi
        Birbirlerini sildiler
        Birbirlerini sildiler
        Aman dikkat! Rota değiştirdi!
        Aman dikkat! Rota değiştirdi!
        ABD'de 171 Boeing uçakları incelemede!
        ABD'de 171 Boeing uçakları incelemede!
        90 yaşındaki kadın 5 gün sonra enkazdan kurtuldu
        90 yaşındaki kadın 5 gün sonra enkazdan kurtuldu
        'Altın Filmler' varla yok arasında
        'Altın Filmler' varla yok arasında
        "Bir kadın hikâyesinin parçası oldum"
        "Bir kadın hikâyesinin parçası oldum"
        'Yaşanan süreç 2003 ile aynı değil'
        'Yaşanan süreç 2003 ile aynı değil'

        Benzer Haberler

        Kayserispor Başkanı Çamlı: Lige ayar çekmek isteniyorsa söylesinler biz çek...
        Kayserispor Başkanı Çamlı: Lige ayar çekmek isteniyorsa söylesinler biz çek...
        Kayserispor-Sivasspor maçının ardından
        Kayserispor-Sivasspor maçının ardından
        Kayserispor-Sivasspor maçının ardından
        Kayserispor-Sivasspor maçının ardından
        Kayserispor-Sivasspor maçının ardından
        Kayserispor-Sivasspor maçının ardından
        Kayserispor - Sivasspor: 1 - 3
        Kayserispor - Sivasspor: 1 - 3
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig